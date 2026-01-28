BIST 13.107
CHP'de talimata uymana görevden alınacak! Kulislerde konuşulan bomba iddia

İlk anketlerin sonuçlarını değerlendiren ve Genel Merkez’e ulaşan şikâyetleri inceleyen CHP yönetimi, ekim ayındaki kongrelerde delegelerin iradesiyle seçilen bazı il ve ilçe başkanlarını yönetimleriyle birlikte görevden alacak. Görevden almaların bir kısmının büyükşehirlerde yaşanması bekleniyor. Parti kulislerinde değişimin yaşanacağı yerlerin başında İzmir’in geldiği konuşuluyor.

 CHP kurmayları, sahada aktif olmayan, vatandaşlarla istenilen teması kurmayan ve Genel Merkez’in talimatlarına uymayan kişilerle yolların ayrılacağını söyledi.

MYK'da karar verilecek

Türkiye gazetesinin haberine göre parti örgütlerinin dar bir bakış açısıyla hareket ettiğini savunan kurmaylar, delege yarışını kazanmanın seçim kazanılacağı anlamına gelmediğini ifade ederek teşkilatların daha aktif ve mücadeleci olmalarını istediklerini kaydetti. Kurmaylar, görevden almaların ardından tekrar bir kongre süreci başlatılmayacağını, atama usulüyle yeni başkanların belirleneceğini ifade etti. Görevden almalarla ilgili nihai kararın, yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında verileceği öğrenildi.

Büyükşehirlerde de...

Öte yandan, görevden almaların bir kısmının büyükşehirlerde yaşanması bekleniyor. Parti kulislerinde değişimin yaşanacağı yerlerin başında İzmir’in geldiği konuşuluyor.

