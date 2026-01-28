Bakan Yerlikaya duyurdu: 46 ilde 151 şüpheli yakalandı, telefon detayı şaşırttı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 151 şüphelinin yakalandığını ve 82'sinin tutuklandığını bildirdi. Şüphelilerin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt tarafından "Gaybubet Evi" olarak adlandırılarak hücre evlerinde barındıkları ve sınavlarda avantajlı olarak kodlandıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 46 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

82 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 82'sinin tutuklandığını, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğünü bildirdi.

46 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Trabzon ve Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu 46 ilde TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından operasyonlar düzenlendi.

HEPSİNİN TELEFONUNDAN BYLOCK ÇIKTI

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; adliye, askeri, eğitim, öğrenci ve diğer mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet yürüttükleri, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim sağladıkları ve örgüt içindeki sorumlu isimlerle bağlantılı oldukları belirlendi.

GAYBUBET EVLERİ VE SINAV USULSÜZLÜKLERİ DETAYI

Şüphelilerin ayrıca münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı şekilde kodlandıkları ve örgüt tarafından "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milletin birlik ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne ve vatandaşların huzuruna kasteden FETÖ ve tüm yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı ve operasyonda görev alan tüm birimleri tebrik etti.