Ahmet Özer'e "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Özer ile avukatları katıldı.

Duruşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bazı il ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda izleyici de hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği sanık Özer hakkında "silahla terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemli mütalaasını yeniden talep etti.

Savunma yapan Özer, bugün önemli ve tarihi olabilecek bir karar duruşmasının yapıldığını söyledi.

Şimdiye kadar yapılan celselerde iddianameye dayalı suçlamaların, toplanan deliller ve tanık ifadeleriyle çürütüldüğünü öne süren Özer, "Özgeçmişim, yayınlarım, konuşmalarım terörle yan yana getirilemez. Mütalaada, iddianamedeki iddialar ileri sürülmeye devam etmiştir. İddia makamının, savunmamı dikkate almaması esef vericidir. Bütün haklarım ihlal edildi. Lehe olan deliller dosyaya konulmadı." iddiasında bulundu.

"Bu akla vicdana sığmaz"

Özer, daha tutuklanmadan terör örgütü üyesi gibi lanse edildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben terörü benimseyecek adama benziyor muyum? 64 yaşından sonra belediye başkanı olunca mı örgüt üyesi oldum? Bu akla vicdana sığmaz. Ben irademi kimseye, hele de bir terör örgütüne teslim etmedim. Bu durum yapmış olduğum işlere de hakarettir. Bilim insanı ve barışsever bir yurttaş olarak terör dahil, her türlü fiilin karşısında oldum."

Kendisinden terör örgütü üyesi çıkmayacağını, kendisinin cezalandırılmasının ortak payda ile barışı yok edeceğini ve kardeşliğe darbe vurulacağını öne süren Özer, kendisinin Türk, Kürt, bilim insanı ve kanaat önderi olduğunu anlattı.

Özer, "Ben ve avukatlarım iddiaları çürüttük. Halimi anlattım size. Bu çerçeve içerisinde bundan sonraki söz sizin ve vicdanınızın sesidir. Bazen bir karar, bir ülkenin daha iyi bir yol almasına katkı sağlayabilir." diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ahmet Özer’in "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.