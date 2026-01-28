BIST 13.107
Sahanızı kullandırtmayın! İran'dan komşularına 'savaş' tehdidi!

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammad Akbarzadeh, komşu ülkeleri ABD ile olası bir çatışmada topraklarını kullandırmamaları konusunda uyardı. Akbarzadeh, hava sahası veya sularını İran’a yönelik bir saldırı için açan ülkelerin "düşman" muamelesi göreceğini ilan etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammad Akbarzadeh, "Komşu ülkeler bizim dostlarımızdır, ancak toprakları, hava sahaları veya suları İran'a karşı kullanılırsa, düşman olarak kabul edilecekler" dedi.

"DOSTLUK BİTER, DÜŞMANLIK BAŞLAR"

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Mohammad Akbarzadeh, komşu ülkeleri tehdit etti. Akbarzadeh, ABD donanmasının Orta Doğu’ya ulaşmasının ardından, komşu ülkelerin topraklarının İran'a saldırı için kullanılması halinde bu ülkelerin "düşman" olarak kabul edileceği tehdidinde bulundu. Akbarzadeh, "Komşu ülkeler bizim dostlarımızdır, ancak toprakları, hava sahaları veya suları İran'a karşı kullanılırsa, düşman olarak kabul edilecekler" dedi.

