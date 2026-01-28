Prof. Osman Bektaş'tan uyarı: Karadeniz fayına dikkat! 6.6'lık depremin habercisi mi?

UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'da meydana gelen 3.8'lik depremin ardından değerlendirmede bulundu.

Kritik açıklamada bulunan Bektaş şu ifadelere yer verdi:

AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları,dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır.

Karadeniz sahiline paralel uzanan Karadeniz Fay Sisteminde, doğu-batı doğrultulu segment üzerinde gelişti. Deprem 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin oldu. Sonuc: Karadeniz bir deprem kaynağıdır.