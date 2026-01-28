Kafe ve restoranlarda yeni dönem! Yasaklanıyor, bunu yapana büyük ceza geliyor

Restoran ve kafelerde servis, kuver ve masa gibi ek ücretlerin talep edilmesi yasaklanıyor. Kurallara uymayan işletmelere ağır cezalar yolda. Bakanlığın çalışmasında sona gelindi.

Abone ol

Kuver ve servis ücreti isteyen işletmelere para cezası kesilecek. Mevcut uygulamada işletmeler servis ücreti gibi ek kalemleri fiyat listelerinde açıkça belirterek ücret talep edilebiliyordu.

1 milyondan fazla ceza

NTV'de yer alan habere göre yeni düzenlemeyle bu uygulama tamamen yasaklanacak. Kurallara uymayan işletmelere 1 milyon 439 bin liraya kadar ceza kesilebilecek.

Sipariş edilen ürünün bedeli ödenecek

Tüketici sadece sipariş ettiği ürünlerin bedelini ödeyecek. Ticaret Bakanlığının bu konudaki yönetmelik çalışmasında sona gelindi.