Sabancı Holding hisseleri değer kazandı! Yüzde 39,72’lik pay için rekor teklif aldı

Akçansa'nın piyasa değeri, bu hızlı yükselişle birlikte 812 milyon dolara ulaştı. Ancak Sabancı Holding'in aldığı teklif, şirketin mevcut piyasa değerinin üzerinde bir rakam – bu da teklifin stratejik bir yatırımcıdan geldiğini ve Akçansa'nın gelecek potansiyeline yüksek değer biçildiğini gösteriyor.