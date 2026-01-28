Sabancı Holding hisseleri değer kazandı! Yüzde 39,72’lik pay için rekor teklif aldı
Sabancı Holding, çimento sektörünün önde gelen oyuncularından Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki önemli payını elden çıkarmak üzere kritik bir adım attı. Holding, 76 milyon 35 bin 136 TL nominal değerli hisselerin temsil eden paylar için ilişkisiz üçüncü bir taraftan 1 milyar 100 milyon dolar değerinde bağlayıcı teklif aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Teklif, borç ve nakit düzeltmelerine tabi tutulmak üzere nihai hisse devri sözleşmesi imzalanana kadar geçerli olacak. Bu satış gerçekleşirse Sabancı Holding, Akçansa'daki hakim ortak konumundan çıkacak ve çimento sektöründeki doğrudan varlığını önemli ölçüde azaltmış olacak.
AKÇANSA HİSSESİ UÇUŞA GEÇTİ
Satış haberinin etkisi borsada anında hissedildi. Akçansa hisseleri son 4 işlem gününde yüzde 22 değer kazandı ve bu yükselişin arkasındaki en büyük neden artık netleşti. Bugün ise, açılışta yüzde 10 limit yükselişle 202,5 TL'den işlem gördü ve tavan seviyesinde 1,9 milyon adet alım emri birikti.
Akçansa'nın piyasa değeri, bu hızlı yükselişle birlikte 812 milyon dolara ulaştı. Ancak Sabancı Holding'in aldığı teklif, şirketin mevcut piyasa değerinin üzerinde bir rakam – bu da teklifin stratejik bir yatırımcıdan geldiğini ve Akçansa'nın gelecek potansiyeline yüksek değer biçildiğini gösteriyor.
ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYESİ
Akçansa'nın ödenmiş sermayesi 191 milyon 447 bin 68 TL seviyesinde bulunuyor. Şirketin hakim ortaklık yapısı şöyle:
Sabancı Holding: Yüzde 39,72
Heidelberg Materials AG: Yüzde 39,72
Halka açık kısım: Yüzde 20,56
Sabancı ve Alman devi Heidelberg Materials'ın eşit pay sahibi olduğu yapı, satış sonrası değişecek.
Heidelberg Materials'ın pozisyonu ve yeni alıcının kimliği ise henüz netleşmedi.