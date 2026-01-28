ABD'li finans devi Citi gümüş tahminini değiştirdi 3 ay içinde rekor seviye

Gümüş fiyatları soluksuz artamaya devam ediyor. 2026 için 110 dolar tahmininde bulunan ABD’li Citi, bu öngörüsünü revize ederek gri metalin 3 ay içinde 150 dolara çıkabileceğini ve yeni rekor seviyelere ulaşabileceğini aktardı.

Küresel piyasalarda kıymetli metal rallisi gümüşte hız kısmeden devam ediyor. Yükselişini sürdüren ons gümüş fiyatında işlemler, sabah saatlerinde 114 dolara yakın seviyelerden devam ediyor. Serbest piyasada gümüşün gramı 161 liradan alınırken 172 liradan satışı gerçekleştiriliyor.

Gümüş son 1 ayda yatırıımcısına yüzde 62 bu hafta pazartesi işlemlerinde fiyatlar 117,75 dolar ile bütün zamanların rekorunu test etmişti.

Talebe yetişilemeyeceği endişesi arttı

Gümüş fiyatını etkileyen gelişmelere bakıldığında, altından faklı olarak sanayide de yoğun kullanılan gri metalde arz korkuları bu yılın başında tavan yaptı. Özellikle yapay zekâ veri merkezleri, güneş panelleri ve elektrikli araçlar gibi yükselen sektörlerde kullanılan gümüşteki arzın, bu yıl bu sektörlerden gelebilecek talebe yetişmeyebileceği endişeleri yükseldi.

Korumacı politikalar

Bu gelişmelere birlikte Çin, ülkeden gerçekleşen gümüş ihracatına yönelik bazı kontrolleri gündemine almıştı. Piyasalarda, bu kontrollerin artmasından ve diğer ülkelere yayılmasından da korkulurken, böyle bir eğilimin gerçekleşmesi halinde küresel arz ve tedarik zincirinin daha da kötüleşebileceği aktarılıyor.

Citi'den üç ay içinde 150 dolar tahmini

Daha önce gri metal için 2026’da 110 dolar tahmininde bulunan ABD finans devi Citi; dün yayımladığı son raporunda, Çin’deki güçlü talebe işaret etti ve gümüş fiyatının 3 ay içinde 150 dolara ulaşabileceğini öngördü. 2011 yılında 32/1 oranına ulaşan altın-gümüş rasyosunu da hatırlatan Citi analistleri, bu ihtimalin yeniden gerçekleşmesi halinde ise gümüşün 170 dolara kadar ivmelenebileceğini ileri sürdü.