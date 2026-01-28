Usta sanatçıya son veda! Seha Okuş toprağa verildi
Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Sanatçı Müjdat Gezen, yakın dostları, öğrencileri ve sanat dünyasının pek çok önemli ismi katıldı. Seha Okuş’un cenazesi, sanatçının çok sayıda sevenini bir araya getirdi.
Sanatçının yeğeni Fikret Okuş, törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerek basında gerek sosyal medyada o kadar çok paylaşım yapıldı ki… Ben inanıyorum ki, Seha teyze bir yerlerde bizlere gülümsüyordur. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu zor veda gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için, Seha teyzemin tüm sevenlerine minnettarım" dedi.
Seha Okuş, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Radyosu'nda 35 yıl görev yaptı. Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gümeriç, Emin Ongan, Halil Bedi Yönetken, Nevzat Atlık ve Mefharet Yıldırım'dan ders aldı. Halk müziğinin önemli isimlerinden biri olarak, "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Burçak Tarlası" ve "Seher Vakti Bülbül Ağlar" gibi unutulmaz şarkılara imza attı.
Ayrıca, "Dönüş", "Mahpus", "Toprak Ana", "Açlık" ve "Kuma" gibi önemli filmlerin müziklerine de ses verdi.
Seha Okuş’un vefatının ardından, müziği ve sanatıyla bıraktığı derin izler, Türk halk müziği sevenleri tarafından her zaman hatırlanacak.