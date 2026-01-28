Usta sanatçıya son veda! Seha Okuş toprağa verildi

Sanatçının yeğeni Fikret Okuş, törende basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gerek basında gerek sosyal medyada o kadar çok paylaşım yapıldı ki… Ben inanıyorum ki, Seha teyze bir yerlerde bizlere gülümsüyordur. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu zor veda gününde bizleri yalnız bırakmadığınız için, Seha teyzemin tüm sevenlerine minnettarım" dedi.