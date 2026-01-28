BIST 13.352
DOLAR 43,41
EURO 52,28
ALTIN 7.371,60
HABER /  GÜNCEL

Şifre olmayanı içeri almıyorlar! Fiyatı 1488 TL olan ünlü hamburgerciye Bakanlık incelemesi

Şifre olmayanı içeri almıyorlar! Fiyatı 1488 TL olan ünlü hamburgerciye Bakanlık incelemesi

İstanbul’da faaliyet gösteren bir hamburger işletmesinin, müşterilerini özel bir seçime tabi tutarak günde yalnızca 10 kişiye hizmet verdiği öne sürüldü. İşletmede bir hamburgerin 1488 TL olduğu iddia edildi.Şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin harekete geçti.

Abone ol

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, işletme yalnızca kapı şifresini paylaştığı kişileri içeri kabul ediyor. İşletmenin menü fiyatlarının ise piyasa ortalamasının çok üzerinde olduğu belirtildi; bir hamburgerin 1488 TL, patates kızartmasının 988 TL, içeceğin ise 218 TL’den satışa sunulduğu iddia edildi.

"8 KATLI BURGER İÇİN 6 KATLI YEME" ŞARTI
İşletmenin müşterilerine yönelik çeşitli katılım şartları sunduğu da belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre işletmenin, "8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor" şeklinde aşamalı bir kural sistemi uyguladığı ifade edildi. Bu sıra dışı hizmet modeli, şikayet konusu oldu.

Şifre olmayanı içeri almıyorlar! Fiyatı 1488 TL olan ünlü hamburgerciye Bakanlık incelemesi - Resim: 0

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin harekete geçti. Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan açıklamasında şunları kaydetti:

"Kamuoyuna yansıyan “hamburger vakası” ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır.  İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çarpık ilişkilere özendiriyor! NOW'un Kıskanmak dizisi resmen çıldırttı
Foto Galeri Çarpık ilişkilere özendiriyor! NOW'un Kıskanmak dizisi resmen çıldırttı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'li finans devi Citi gümüş tahminini değiştirdi 3 ay içinde rekor seviye
ABD'li finans devi Citi gümüş tahminini değiştirdi 3 ay içinde rekor seviye
Uyuşturucu ve seks partilerinin barmeni her şeyi itiraf etti! Partilere katılan ünlüleri tek tek saydı
Uyuşturucu ve seks partilerinin barmeni her şeyi itiraf etti! Partilere katılan ünlüleri tek tek saydı
Gemi arızası nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı
Gemi arızası nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı
Osman Bektaş'tan kritik uyarı! "6,6'lık depreme hazır olunmalı"
Osman Bektaş'tan kritik uyarı! "6,6'lık depreme hazır olunmalı"
YPG pes etti! Şam yönetimi ve terör örgütü arasında yeni anlaşma
YPG pes etti! Şam yönetimi ve terör örgütü arasında yeni anlaşma
YPG pes etti! Şam yönetimi ve terör örgütü arasında yeni anlaşma
YPG pes etti! Şam yönetimi ve terör örgütü arasında yeni anlaşma
ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması
İsrail, Gazze'nin kuzey ve güneyine hava ve kara saldırılarına devam ediyor
İsrail, Gazze'nin kuzey ve güneyine hava ve kara saldırılarına devam ediyor
Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldı
Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldı
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Halkbank davasında değerlendirme toplantısı ertelendi
Halkbank davasında değerlendirme toplantısı ertelendi
Gaziosmanpaşa'da apartman önüne el yapımı patlayıcı atıldı
Gaziosmanpaşa'da apartman önüne el yapımı patlayıcı atıldı