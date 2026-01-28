Şifre olmayanı içeri almıyorlar! Fiyatı 1488 TL olan ünlü hamburgerciye Bakanlık incelemesi

İstanbul’da faaliyet gösteren bir hamburger işletmesinin, müşterilerini özel bir seçime tabi tutarak günde yalnızca 10 kişiye hizmet verdiği öne sürüldü. İşletmede bir hamburgerin 1488 TL olduğu iddia edildi.Şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin harekete geçti.

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, işletme yalnızca kapı şifresini paylaştığı kişileri içeri kabul ediyor. İşletmenin menü fiyatlarının ise piyasa ortalamasının çok üzerinde olduğu belirtildi; bir hamburgerin 1488 TL, patates kızartmasının 988 TL, içeceğin ise 218 TL’den satışa sunulduğu iddia edildi.

"8 KATLI BURGER İÇİN 6 KATLI YEME" ŞARTI

İşletmenin müşterilerine yönelik çeşitli katılım şartları sunduğu da belirtildi. Sözcü'de yer alan habere göre işletmenin, "8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor" şeklinde aşamalı bir kural sistemi uyguladığı ifade edildi. Bu sıra dışı hizmet modeli, şikayet konusu oldu.

TİCARET BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin harekete geçti. Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan açıklamasında şunları kaydetti:

"Kamuoyuna yansıyan “hamburger vakası” ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır. İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir."