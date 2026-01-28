BIST 13.345
Çarpık ilişkilere özendiriyor! NOW'un Kıskanmak dizisi resmen çıldırttı

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisinde art arda yaşanan çarpık ilişki hikayeleri izleyicilerin tepkisini çekerken, sosyal medyada "RTÜK göreve" çağrıları yükseldi.

Çarpık ilişkilere özendiriyor! NOW'un Kıskanmak dizisi resmen çıldırttı - Resim: 1

Now TV'de yayınlanan Kıskanmak dizisinde son bölümlerde ekrana gelen sahneler, izleyiciler arasında büyük rahatsızlık yarattı. Dizide yer alan çarpık ilişki kurguları ve aile içi ilişkiler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çarpık ilişkilere özendiriyor! NOW'un Kıskanmak dizisi resmen çıldırttı - Resim: 2

İKİ KARDEŞ DE BİRBİRLERİNİN EŞLERİNİ HAMİLE BIRAKTI

Dizinin hikayesinde Halit'in eşi Mükerrem'in, kocasının kardeşinden hamile kalması dikkat çekerken, Nüzhet'in eşi Nalan'ın da Nüzhet'in abisi Halit'ten hamile olduğu sahneler ekrana yansıdı.

Çarpık ilişkilere özendiriyor! NOW'un Kıskanmak dizisi resmen çıldırttı - Resim: 3

ŞÜKRAN, EVİN ŞOFÖRÜNDEN HAMİLE

Öte yandan, kocasından çocuk sahibi olamayan Şükran'ın konağın şoföründen hamile kalması da izleyicilerin tepkisini artıran unsurlar arasında yer aldı.

Çarpık ilişkilere özendiriyor! NOW'un Kıskanmak dizisi resmen çıldırttı - Resim: 4

"ALLAH'IM SANA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Özellikle Mükerrem karakterinin, babalık testinin ardından sevgilisinden hamile kaldığını öğrenince "Allah'ım sana şükürler olsun" şeklindeki sözleri, tepkileri daha da büyüttü. 

