Osman Bektaş'tan kritik uyarı! "6,6'lık depreme hazır olunmalı"

Trabzon'da dün gece saatlerinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Karadeniz kıyılarını işaret eden Bektaş, bölgede 6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olunması gerektiğini belirtti.

AFAD'ın aktardığı verilere göre; Trabzon'un Ortahisar ilçesi açıklarında gece saatlerinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem hafif de olsa çevre illerde de hissedildi.

Bölgede kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME HAZIR OLUNMALI"

Depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede Karadeniz'in bir deprem kaynağı olduğunu belirten Bektaş, "AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır." ifadesini kullandı.

"BU DEĞER DAHA DA BÜYÜYEBİLİR"

Depremin 9,6 km derinlikte, sığ olduğundan sarsıntı ve fiziksel kırılma gürültüsü oldukça etkin olduğunu aktaran Bektaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz bir deprem kaynağıdır. AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları, dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır. Geçmiş olsun"

