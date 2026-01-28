Uyuşturucu ve seks partilerinin barmeni her şeyi itiraf etti! Partilere katılan ünlüleri tek tek saydı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşirken, gözaltına alınan çok sayıda ismin uyuşturucu testi de pozitif çıkmıştı. Gözaltı listesinde bulunan Kasım Garipoğlu hala firari olurken, yalıda verdiği partilerde barmenlik yapan isim itirafçı oldu. Barmenin verdiği ünlüler listesinde ise bakın kimler var.

İSTANBUL Boğazı'nda kiraladığı yalıda uyuşturucu ve grup cinsel ilişki partileri verdiği ifade edilen Kasım Garipoğlu hala firarda. Kasım Garipoğlu'nun partilerinde barmenlik yapan Atilla Aydın isimli kişi ise bütün pisliklerini ifşa etti. Barmen savcılığa partilere katılan ünlülerin isimlerinden oluşan bir liste de sundu.

İSMİNİ VERDİĞİ ÜNLÜLER

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre, Atilla Aydın isimli uyuşturucu partilerinin barmeni, cezaevinden kendi talebiyle savcılığa ifade verdi. Şüpheli Aydın ifadesinde çok sayıda ünlü isim ve iş insanının partilere katıldığını iddia ederek şu isimleri saydı:

Merve Taşkın

Burak Ateş

Şevval Şahin

Buse İskenderoğlu

Lerna Elmas

Şeyma Subaşı

Eliz Sakuçoğlu

Özge Ertöz

İrem Aksaç

Mehmet Can Çelik

Mert Ayaydın

Murat Han Günal

Cengiz Can Atasoy

Yusuf Tekin

Süreyya Arioba

Asil Mert Çadırcı

Burak Altındağ

Ege Mutaf

Sandıra Alazoğlu

Suranaz Şahin



Barmen Atilla Aydın, partilerde yaşananları ve uygulanan sıkı kuralları da anlattı. Telefonların kilitli dolaplara konulduğunu belirten barmen şunları anlattı:

-"Parti başladığında telefonlarımızı kilitli dolaba koyardık. Kurallara uymayan çalışanlar bir daha etkinliğe çağrılmazdı."

-"Yerlerde rulo paralar vardı. Odalarda uyuşturucu kullanan kişiler olurdu. Tuvaletlerde musluk kenarlarında kokain kalıntıları bulunurdu. Evin her yerinde uyuşturucu kullanan kişiler görürdük."

2 gün süren partiler

Şüpheliye göre eğlence organizasyonları yaklaşık 48 saat sürüyor, Kasım Garipoğlu'nun 26 Ekim 2025'teki doğum günü partisinin ise daha uzun sürdüğü belirtiliyor.

"Parti sonunda temizlik yaptığımızda tabak ve bardaklarda yoğun uyuşturucu kalıntıları vardı."

Atilla Aydın, yaklaşık 2 yıllık süreçte 20 kez bu partilerde görev aldığını belirterek, ortamda uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu ifade etti.

-"Mesleğim barmenliktir. Evinde, otelinde parti ve organizasyon düzenleyen yerlere giderek geçimimi sağlarım. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum.

-Bu maddeyi Kasım Garipoğlu'nun evinde parti düzenlenirken kullandım."

-"Uyuşturucuyu bu partilerde ayakta kalabilmek için kullandım. Bundan dolayı derin pişmanlık içerisindeyim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."