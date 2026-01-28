Sunar Yatırım'dan GEKAP uygulamasına ilişkin değerlendirme

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Nuri Çomu, doğru mevzuatla biyoplastiklerin hem çevresel hedeflere ulaşmada hem de sanayide katma değer inşa etmede önemli bir araç olabileceğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Mustafa Nuri Çomu, GEKAP tutarlarındaki güncellemelerin ardından sektöre yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Çomu, Avrupa Birliği'ndeki (AB) uygulamalara atıfta bulunarak, biyoplastiklerin yasal çerçevede farklı bir konumda değerlendirilmesinin çevresel hedeflere ve yerli üretime sağlayacağı katkılara dikkati çekti.

AB'nin 'Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü' ile biyoplastikleri yasal bir çerçeveye aldığını aktaran Çomu, bu yaklaşımın hem geri dönüşüm süreçlerini desteklediğini hem de yatırım ortamı için öngörülebilirlik sağladığını ifade etti.

Biyoplastiklerin petrol bazlı plastiklerden farklı bir kategoride ele alınmasının yerli üretimi teşvik edebileceğine işaret eden Çomu, bu adımın ithal ham maddelere ihtiyacı azaltarak cari dengenin korunmasına da katkı sunabileceğini aktardı.

Mustafa Nuri Çomu, Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı'nın 31. Oturumu'nun (COP31) önemine değindi.

Zirvenin çevre ve iklim politikaları açısından önemli bir platform olduğunu vurgulayan Çomu, şunları kaydetti:

'COP31 gibi küresel ölçekte bir iklim zirvesine ev sahipliği yaparken çevreyle uyumlu üretim modellerini destekleyen uygulamaların artırılması önem taşıyor. Biyoplastiklerin doğru bir mevzuat çerçevesiyle ayrıştırılması, Türkiye'nin bu platformda örnek gösterebileceği uygulamalar geliştirmesi açısından da değerli bir adım olacak. Doğru mevzuatla biyoplastikler hem çevresel hedeflere ulaşmada hem de sanayide katma değer inşa etmede önemli bir araç olabilir. Biyoplastiklerin GEKAP'tan ayrıştırılması, çevreyi korurken maliyetleri dengeleyen bir adım olur.'