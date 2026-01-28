YPG'li kadın için saç ören hemşireden açıklama: Aynı omurgasızlar ifademle...

Suriye'deki çatışmaların ardından başlayan saç örme akımına katılan kadın hemşire adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra açıklama yaptı. Hemşire, Diyarbakırlı ve Kürt olduğu için bu muameleyi gördüğünü iddia etti. Hakkında sosyal medya yapılan paylaşımlara tepki gösteren hemşire dava açacağını ve parasını sokak hayvanlarına vereceğini söyledi.

Suriye'de YPG'li olduğu iddia edilen bir kadının saçının kesilip bunun da sosyal medyada paylaşılması sonrası DEM partisi saç örme akımı başlatmıştı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nden çalışan bir hemşire de bu akıma saçını örerek katılınca hakkında soruşturma açılmış ve gözaltına alınmıştı.

O hemşire adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yaptı. Açıklamasında şunları söyledi:

-Son günlerde sosyal medya hesapları ve haber kanalları üzerinden sırf saçımı ördüğüm için hakkımda başlatılan karalama ve linç kampanyası üzerine adli ve idari soruşturma açıldı.

-Adli soruşturma kapsamında ters kelepçeyle akşam saatlerinde gözaltına alındım ve sonrasında evim arandı. Adliye sürecinde adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağıyla tutuksuz yargılanmama karar verildi.

-İdari soruşturma kapsamında da 25.01.2026 tarihinden itibaren görevimden uzaklaştırıldım. Bu süre zarfında hakkımda asılsız yayın, paylaşım yapan, ölüm tehditlerinde bulunan, küfür, hakaret eden herkes hakkında abim aynı zamanda avukatım vasıtasıyla cumhuriyet başsavcılığında suç duyurusunda bulunacağımı buradan bildiriyorum. Oradan gelen maddi manevi tazminatları da sokak hayvanlarına bağışlayacağım.

-Şimdi de aynı omurgasızlar ifademle alakalı asılsız gerçekdışı söylemlerle benim üzerimden takipçi kasmak, izlenme almak ve etkileşimi artırmak adına paylaşımlarına devam etmektedirler.

-Ben ifademde üzerime atılı suçlamaları kabul etmediğimi, kadın haklarına kadın cinayetlerine duyarlı olduğumu saç örmenin TCK ve 657 devlet memurları kanunu maddelerine göre suç teşkil etmediğini hakkımda algı yaratılmaya çalışıldığını, devlet memuru, Diyarbakırlı ve Kürt olduğumu, Kürtçe bilmediğimi anadilimin Zazaca olduğunu ve bundan dolayı bu muameleyi gördüğümü beyan ettim.

-Bu süre zarfında desteğini derinden hissettiğim, siyasetçi, hukukçu, sanatçı, gurbetçi kürt, türk, alevi diye ayrımcılık yapmadan yanımda olan gerek arayan gerek mesajlarını ileten herkese teşekkürü borç biliyorum. saçları aynı saç olmayıp bu süreçte benimle aynı acı ve aynı histe olan herkesi sevgiyle kucaklıyorum.