İstanbul'da polis uygulamasında "dur" ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı

Zeytinburnu'nda polis ekiplerince yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak'ta Seyitnizam Mahallesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında şüphe üzerine bir araca durması yönünde ikazda bulundu.

Uyarılara uymayan sürücüsü, uygulama noktasından kaçarak uzaklaştı.

Ekiplerce yapılan incelemede, şüpheli aracın kiralık olduğu ve G.A. tarafından kiralandığı belirlendi.

Şüpheli G.A, dün polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde şüpheli, uygulama noktasından kaçma eylemini ağabeyi D.A'nın yönlendirmesi ve kendisine yönelik tehditler nedeniyle gerçekleştirdiğini beyan ettiği öğrenildi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 15 bin 594 lira idari para cezası uygulanan G.A, emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura direnme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, sürücünün uygulama noktasından kaçması, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, sürücünün polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden aracıyla hızla uzaklaşması yer alıyor.

