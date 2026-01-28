BIST 13.405
DOLAR 43,41
EURO 52,28
ALTIN 7.370,50
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan sergi paylaşımı

Emine Erdoğan'dan sergi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi'nde açılan "Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası" sergisinin hayırlı olmasını diledi.

Abone ol

NSosyal hesabından serginin açılışına ilişkin paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fransa'da Avrupa Konseyi ev sahipliğinde ziyarete açılan 'Türkiye Dokuma Atlası-Kumaşın Hafızası' sergisinin hayırlı olmasını diliyorum. Kültürel mirasın korunmasını teşvik eden ve toplumlar arasında diyaloğu destekleyen bir kurum olan Avrupa Konseyi himayesinde böylesine değerli bir projenin bir sergiyle taçlandırılması son derece anlamlı.

Serginin Anadolu'nun yüzyıllara dayanan köklü dokumacılık geleneğini uluslararası topluma taşıyacak olması ise ayrıca mutluluk verici. Anadolu'nun binlerce yıllık bilgi birikimine, doğa dostu üretim bilgeliğine ve kadın emeğinin paha biçilemez katkısına kapı aralayan bu özel serginin, tüm ziyaretçileri için ilham verici bir deneyim sunmasını temenni ediyorum. Sergide emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum."

Türkiye'nin yöresel dokumaları ilk kez bir arada

Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2021'de hayata geçirilen "Türkiye Dokuma Atlası" projesi, Türkiye'nin yöresel dokumalarını ilk kez bir araya getirmesi bakımından önem taşıyor.

Türkiye'nin yedi bölgesinden yüzyıllar boyunca aktarılan dokuma bilgisini uluslararası bir zeminde görünür kılmayı hedefleyen sergi, ziyaretçilerin Türkiye'nin geleneksel dokuma kültürünü tarihsel, toplumsal ve estetik boyutlarıyla ele alan kapsamlı kültürel mirasını tanımasını sağlıyor.

Dokumanın yalnızca bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda hafıza, kimlik ve kültür taşıyıcısı olduğuna dikkat çekilen sergi, 30 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Evden çıktı sırra kadem bastı! Antalya'da 10 yaşındali Ali aranıyor: Babası konuştu
Evden çıktı sırra kadem bastı! Antalya'da 10 yaşındali Ali aranıyor: Babası konuştu
Altın rekora doymadı gram 7 bin lirayı aştı! Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verip bakın ne dedi
Altın rekora doymadı gram 7 bin lirayı aştı! Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verip bakın ne dedi
Özgür Özel'in '6 Şubat' programı belli oldu
Özgür Özel'in '6 Şubat' programı belli oldu
Bakan Bolat, Macaristan'da Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na katıldı:
Bakan Bolat, Macaristan'da Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na katıldı:
Trump yaklaşan savaşı duyurdu: 'Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor!
Trump yaklaşan savaşı duyurdu: 'Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor!
Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'e 11 yıl hapis cezası
Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'e 11 yıl hapis cezası
İtalyan finans polisi RAFNAR botları için İstanbul'a geldi
İtalyan finans polisi RAFNAR botları için İstanbul'a geldi
Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Antalya'da 10 yaşındaki çocuk kayboldu!
Antalya'da 10 yaşındaki çocuk kayboldu!
İsrail meclisinde Netanyahu'yu öven Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya tepki gösterildi
İsrail meclisinde Netanyahu'yu öven Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya tepki gösterildi
Irak İçişleri Bakanlığı, "yüksek riskli ülkeler" listesinden çıkarıldıklarını açıkladı
Irak İçişleri Bakanlığı, "yüksek riskli ülkeler" listesinden çıkarıldıklarını açıkladı
Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişi yakalandı
Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişi yakalandı