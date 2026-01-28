Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'e 11 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'ın avukatlığını yürüten Ramazan Demir, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlamalarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir'in yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Demir hakkında yöneltilen suçlamaları karara bağlayarak hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, Avukat Ramazan Demir'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından suçlu buldu.

Yargılama sonucunda mahkeme, herhangi bir takdiri indirim uygulamadan Demir'e toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

DEMİR'DEN İLK AÇIKLAMA: HALKIMIZIN CANI SAĞ OLSUN

Hakkında verilen mahkumiyet kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Avukat Ramazan Demir, kararı değerlendirdi. Cezanın indirimsiz uygulandığına dikkat çeken Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Benim de kısmetime hem örgüt üyeliğinden hem de örgüt propagandasından indirimsiz olarak toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası düştü. Halkımızın canı sağ olsun."