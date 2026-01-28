BIST 13.407
DOLAR 43,41
EURO 51,85
ALTIN 7.375,81
HABER /  GÜNCEL

İran istihbaratına casusluk iddiası: 6 zanlı tutuklandı

İran istihbaratına casusluk iddiası: 6 zanlı tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İran istihbaratı adına Türkiye’de siyasal ve askeri bilgi topladıkları öne sürülen 6 şüpheli cezaevine gönderildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak çalışması sonucu, “siyasal ve askeri casusluk” faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldü.

KRİTİK NOKTALAR HEDEF ALINDI

Yapılan tespitlerde, şüphelilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) istihbarat unsurlarıyla bağlantılı olduğu, Türkiye’deki askeri üsler ve stratejik bölgeler ile yurt dışında kritik öneme sahip noktalar hakkında bilgi topladıkları belirlendi. Zanlıların ayrıca istihbarat faaliyetlerine lojistik destek sağladıkları da saptandı.

İNCİRLİK ÜSSÜ VE SİHA SALDIRISI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Adana’daki İncirlik Hava Üssü çevresinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunduğu, ayrıca Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere yönelik operasyonel amaçlarla kullanılmak üzere SİHA sevkiyatına ilişkin faaliyetlerde yer aldıkları tespit edildi. Toplanan istihbari bilgilerin İran istihbarat servisine aktarıldığı öne sürüldü.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Belirlenen adreslere İstanbul, Van, Samsun, Yalova ve Ankara’da, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda İran uyruklu Ashkan Jalali ile Remzi Beyaz, Alican Koç, Erhan Ergelen, Taner Özcan ve Cemal Beyaz gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye, Proton Tedavisinde Uluslararası Ekosistemini Kuruyor
Türkiye, Proton Tedavisinde Uluslararası Ekosistemini Kuruyor
Manisa'da cani eş katletmişti! O şahıs için tutuklama
Manisa'da cani eş katletmişti! O şahıs için tutuklama
Kocaeli'de 23 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de 23 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi
Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi
Balkan ülkelerinde sürücüler isyanda! AB'nin yeni geçiş sistemini protesto ettiler
Balkan ülkelerinde sürücüler isyanda! AB'nin yeni geçiş sistemini protesto ettiler
Bereket Sigorta, hasar ödeme hızında sektörün ilk 5 şirketi arasında yer aldı
Bereket Sigorta, hasar ödeme hızında sektörün ilk 5 şirketi arasında yer aldı
Fenerbahçe'nin FCSB maçının kamp kadrosu belli oldu! Jhon Duran kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin FCSB maçının kamp kadrosu belli oldu! Jhon Duran kadrodan çıkarıldı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
İstanbul'da polis uygulamasında "dur" ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
İstanbul'da polis uygulamasında "dur" ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
Emine Erdoğan'dan sergi paylaşımı
Emine Erdoğan'dan sergi paylaşımı
Evden çıktı sırra kadem bastı! Antalya'da 10 yaşındali Ali aranıyor: Babası konuştu
Evden çıktı sırra kadem bastı! Antalya'da 10 yaşındali Ali aranıyor: Babası konuştu
Altın rekora doymadı gram 7 bin lirayı aştı! Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verip bakın ne dedi
Altın rekora doymadı gram 7 bin lirayı aştı! Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verip bakın ne dedi