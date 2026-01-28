İran istihbaratına casusluk iddiası: 6 zanlı tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İran istihbaratı adına Türkiye’de siyasal ve askeri bilgi topladıkları öne sürülen 6 şüpheli cezaevine gönderildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak çalışması sonucu, “siyasal ve askeri casusluk” faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldü.

KRİTİK NOKTALAR HEDEF ALINDI

Yapılan tespitlerde, şüphelilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) istihbarat unsurlarıyla bağlantılı olduğu, Türkiye’deki askeri üsler ve stratejik bölgeler ile yurt dışında kritik öneme sahip noktalar hakkında bilgi topladıkları belirlendi. Zanlıların ayrıca istihbarat faaliyetlerine lojistik destek sağladıkları da saptandı.

İNCİRLİK ÜSSÜ VE SİHA SALDIRISI

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Adana’daki İncirlik Hava Üssü çevresinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunduğu, ayrıca Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere yönelik operasyonel amaçlarla kullanılmak üzere SİHA sevkiyatına ilişkin faaliyetlerde yer aldıkları tespit edildi. Toplanan istihbari bilgilerin İran istihbarat servisine aktarıldığı öne sürüldü.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Belirlenen adreslere İstanbul, Van, Samsun, Yalova ve Ankara’da, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda İran uyruklu Ashkan Jalali ile Remzi Beyaz, Alican Koç, Erhan Ergelen, Taner Özcan ve Cemal Beyaz gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.