14 ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı!

Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut'un da aralarında bulunduğu 14 ünlü ismin uyuşturucu operasyonu pozitif çıktı.

Ünlülere yönelik 8 Ekim'de başlatılan uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki isimlere yönelik uyuşturucu testi yapıldı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınan ünlülerin testlerinin soncu belli oldu.

BİLAL HANCI'NIN TESTİ POZİTİF

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örneği alınan 2 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, tutuklu şüpheli Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

12 İSİM DAHA POZİTİF ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 12 şüpheliye ait kan ve saç örneklerine ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.​​​​​​​

Bu kapsamda, Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin’in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.