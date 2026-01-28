BIST 13.407
Putin ve Şara'dan son dakika Suriye açıklaması: SDG'ye mesaj!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki durumu ele aldı. Toplantının ardından iki lider son dakika açıklamasında bulundu.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Şara ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Putin, eski Sovyetler ve Suriye arasında diplomatik ilişkilerin 1944'te kurulduğunu anımsatarak, "Suriye ile ilişkilerin derin kökleri var. Yeni gerçekler doğrultusunda çabalarınız sayesinde Suriye ile Rusya arasındaki ilişkiler gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Şara ile geçen yıl görüştüğüne dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir önceki görüşmemizden sonra, devletlerimiz arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması konusunda birçok şey yapıldı. Ekonomi alanında işbirliği düzeyi yükseltildi. (İkili ticaret hacminde) Yüzde 4 artış var. Bu, beklentilerimizden düşük olabilir ancak dikkat çekici bir gelişme. Bu nedenle bu eğilimin korunması gerekiyor. Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için çok şey yapılıyor."

Putin, Rus ve Suriye kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Rus hükümetinden bir heyetin Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini ve verimli çalışmalar yaptığını kaydetti.

Suriye ile çeşitli alanlarda çalışmayı planladıklarını dile getiren Putin, Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşa edilmesi sürecinde yer almaya hazır olduğunu söyledi.

Putin, Şara'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması yönündeki girişimlerini takdir ederek, "Bu sürecin hız kazanması nedeniyle sizi tebrik ediyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini her zaman savunduk. Bu yöndeki tüm girişimlerinizi destekliyoruz. Fırat bölgesinin entegrasyonu da bu yönde atılan önemli bir adım. Bunun, Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına katkıda bulunacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK SORUN SURİYE TOPRAKLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ'

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da Rusya'yı ikinci kez ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Havalimanından buraya gelirken çok fazla kar gördüm ve sonra tarihi hatırladım. Bazı tarafların kaç tane askeri harekat ile Moskova’ya ulaşmaya çalıştığını, sonra da hem Rus halkının gösterdiği cesaretin hem de havanın saldırılara karşı durulması konusunda yardımcı olduğunu hatırladım." dedi.

Şara, iki ülke arasında bugüne kadar 13 heyet ziyareti gerçekleştiğini dile getirerek, "İstişare edebileceğimiz ve çalışabileceğimiz çok konu var. Bunları görüşmede ele alacağımızı ve görüşmenin verimli olacağını umuyorum." şeklinde konuştu.

Suriye'nin son bir yılda uzun yol katettiğini belirten Şara, "Suriye'ye yönelik uygulanan yaptırımların kaldırıldığını" anımsattı.

Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Elbette, en büyük sorun Suriye topraklarının birleştirilmesidir. Geçen yıldan bu yana bu konuyla ilgileniyoruz. Rusya, Suriye'de ve bölgede durumun iyileşmesi sürecinde önemli rol oynuyor. Bölgemiz istikrara son derece ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, bu konudaki girişimlerinizden dolayı minnettarım." dedi.

