BIST 13.405
DOLAR 43,41
EURO 52,28
ALTIN 7.370,50
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'nin FCSB maçının kamp kadrosu belli oldu! Jhon Duran kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin FCSB maçının kamp kadrosu belli oldu! Jhon Duran kadrodan çıkarıldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Edson Alvarez, Levent Mercan ve Archie Brown kadroda yer almazken Jhon Duran ise antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Abone ol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşılaşacak.  Sarı-lacivertli kulübün kamp kadrosu belli oldu. Kulübün açıklamasına göre Edson Alvarez, Levent Mercan ve Archie Brown kadroda yer almazken Jhon Duran ise antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle kamp kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin FCSB maçının kamp kadrosu belli oldu! Jhon Duran kadrodan çıkarıldı - Resim: 0

Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, statü gereği müsabakada forma giyemeyecek.

Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Romanya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'nin FCSB maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ederson, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Nelson Semedo, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Alaettin Ekici, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Juventus'u neden reddetti? Fenerbahçe'de En-Nesyri gerçeği ortaya çıktı
Foto Galeri Juventus'u neden reddetti? Fenerbahçe'de En-Nesyri gerçeği ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 2 zanlı tutuklandı
İstanbul'da polis uygulamasında "dur" ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
İstanbul'da polis uygulamasında "dur" ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
Emine Erdoğan'dan sergi paylaşımı
Emine Erdoğan'dan sergi paylaşımı
Evden çıktı sırra kadem bastı! Antalya'da 10 yaşındali Ali aranıyor: Babası konuştu
Evden çıktı sırra kadem bastı! Antalya'da 10 yaşındali Ali aranıyor: Babası konuştu
Altın rekora doymadı gram 7 bin lirayı aştı! Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verip bakın ne dedi
Altın rekora doymadı gram 7 bin lirayı aştı! Mehmet Ali Yıldırımtürk tarih verip bakın ne dedi
Özgür Özel'in '6 Şubat' programı belli oldu
Özgür Özel'in '6 Şubat' programı belli oldu
Bakan Bolat, Macaristan'da Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na katıldı:
Bakan Bolat, Macaristan'da Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na katıldı:
Trump yaklaşan savaşı duyurdu: 'Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor!
Trump yaklaşan savaşı duyurdu: 'Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor!
Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'e 11 yıl hapis cezası
Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'e 11 yıl hapis cezası
İtalyan finans polisi RAFNAR botları için İstanbul'a geldi
İtalyan finans polisi RAFNAR botları için İstanbul'a geldi
Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Antalya'da 10 yaşındaki çocuk kayboldu!
Antalya'da 10 yaşındaki çocuk kayboldu!