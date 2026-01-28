BIST 13.407
Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi

Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi

Samsunspor'da forma giyen Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi. Karadeniz ekibi oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu, herhangi bir yaralanma bulunmadığını açıkladı.

Samsunspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Eyüp Aydın, trafik kazası geçirdi.  Samsunspor'dan yapılan açıklamada, oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Karadeniz ekibinin açıklaması şu şekilde: "Oyuncumuz Eyüp Aydın’ın, bugün maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı ve tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

