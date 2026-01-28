BIST 13.407
DOLAR 43,40
EURO 51,71
ALTIN 7.366,69
HABER /  GÜNCEL

Araç sahipleri dikkat! Bakan Yerlikaya duyurdu! Ağır ceza geliyor

Araç sahipleri dikkat! Bakan Yerlikaya duyurdu! Ağır ceza geliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başkentte yaya geçidinde bekleyen anne ve çocuklarına yol vermeyen 2 farklı taksi sürücüsüne idari işlem uygulandığını bildirdi. Yerlikaya yeni kanunla cezaların artacağını duyurdu.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına, motosiklet sürücüsünün yol verdiği, 2 farklı taksi sürücüsünün yol vermediği ana ait görüntüyü paylaştı.

BAKAN YERLİKAYA: CAYDIRICI YENİ CEZALAR GELİYOR

Yaya önceliğini hiçe sayan sürücüler M.U.A. ve R.K. hakkında idari işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamayan, yayayı gördüğünde durmayan her araç, bir canın güvenliğini riske atar. Bu kural ile ilgili denetimlerimiz daha da artacak. Caydırıcı cezalar yeni Trafik Kanunu Teklifiyle birlikte geliyor. Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Yayalara geçiş hakkı tanımayan, trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."

ÖNCEKİ HABERLER
MGK sonrası 9 maddelik bildiri! Suriye, İran ve Terörsüz Türkiye mesajı
MGK sonrası 9 maddelik bildiri! Suriye, İran ve Terörsüz Türkiye mesajı
Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı için istenen ceza belli oldu
Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı için istenen ceza belli oldu
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
The Times yazdı: Erdoğan, Trump'ı nasıl vazgeçmeye ikna etti
The Times yazdı: Erdoğan, Trump'ı nasıl vazgeçmeye ikna etti
Alper Tekbaş: “TÜRSAB’ın davası milli bir duruştur”
Alper Tekbaş: “TÜRSAB’ın davası milli bir duruştur”
Putin ve Şara'dan son dakika Suriye açıklaması: SDG'ye mesaj!
Putin ve Şara'dan son dakika Suriye açıklaması: SDG'ye mesaj!
İran istihbaratına casusluk iddiası: 6 zanlı tutuklandı
İran istihbaratına casusluk iddiası: 6 zanlı tutuklandı
Türkiye, Proton Tedavisinde Uluslararası Ekosistemini Kuruyor
Türkiye, Proton Tedavisinde Uluslararası Ekosistemini Kuruyor
Manisa'da cani eş katletmişti! O şahıs için tutuklama
Manisa'da cani eş katletmişti! O şahıs için tutuklama
Kocaeli'de 23 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de 23 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi
Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi
Balkan ülkelerinde sürücüler isyanda! AB'nin yeni geçiş sistemini protesto ettiler
Balkan ülkelerinde sürücüler isyanda! AB'nin yeni geçiş sistemini protesto ettiler