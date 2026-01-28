Alper Tekbaş: “TÜRSAB’ın davası milli bir duruştur”

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB), aralarında Airbnb ve Expedia’nın da bulunduğu yabancı online seyahat platformlarına karşı açtığı davaya ilişkin tartışmalar sürerken, internet haber yazarı Alper Tekbaş konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Tekbaş, TÜRSAB’ın açtığı davanın bir yasaklama refleksi değil, tamamen hukuki ve meşru bir hak arayışı olduğunu vurgulayarak, söz konusu sürecin emsal kararlar üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekti. Açıklamasında, dünyadaki yaklaşık 10 büyük online tur operatörüne erişim engeli getirilmesinin, bu platformların Türkiye’de gerekli sorumlulukları yerine getirmemeleri halinde gündeme geldiğini belirtti.

“TÜRSAB, acentacılık faaliyetlerinin Türkiye’de belirlenen yasal çerçeveye uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini savunuyor ve bu konuda hukuka başvurarak en doğal hakkını kullanıyor” diyen Tekbaş, bu hassasiyetin aynı zamanda milli bir duruş olduğunu ifade etti.

Tekbaş değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Açıkça söylenmesi gereken şudur: Ülkemden vergi kaçıramazsın, haksız rekabet yapamazsın, tüketiciyi mağdur edemezsin. Türkiye’de vergisini ödeyen, kanunlara uygun çalışan ve hizmet sunan TÜRSAB’a bağlı seyahat acentalarına zarar veremezsin.”

Yabancı platformların milyarlarca dolarlık geliri Türkiye’den elde ettiğini ancak yeterli sorumluluk üstlenmediğini savunan Tekbaş, bunun hem sektöre hem de ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini dile getirdi. Kontrolsüz yapıların tatilci mağduriyetlerine yol açtığını da belirten Tekbaş, “Bu duruma göz mü yumalım, yoksa hakkımızı hukuk ve adalet yoluyla mı arayalım?” diye sordu.