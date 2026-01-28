Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı için istenen ceza belli oldu

"Cehennem Melekleri" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı tutuklu sanık Coşkun Necati Arabacı için 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

‘Köln’ün babası’ ya da ‘Cehennem Necati’ lakaplarıyla da bilinen "Cehennem Melekleri" isimli suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı, geçtiğimiz 7 Ekim sabahı İzmir Menderes Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı tutuklu sanık Arabacı ile örgüt üyesi olduğu iddia edilen 13 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianame, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

35 YIL HAPSİ İSTENDİ

Arabacı için "örgüt liderliği", "nitelikli yağma", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuksuz diğer 13 sanık hakkında ise "örgüt yöneticiliği", "örgüt üyeliği", "örgüte yardım etmek", "nitelikli yağma", "silahla kasten yaralama", "ağırlaşmış kasten yaralama" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

İddianamede diğer 13 sanığın da tutuklu yargılanması istendi.

INTERPOL BİRÇOK YASA DIŞI FAALİYET TESPİT ETTİ

Öte yandan Interpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin; kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yasa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.