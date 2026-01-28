BIST 13.407
The Times yazdı: Erdoğan, Trump'ı nasıl vazgeçmeye ikna etti

İngiltere'nin önde gelen yayın organlarından olan The Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin Suriye'de dengeleri nasıl değiştirdiğine ilişkin bir analiz yayınlarken yazıda, MİT'in bölgedeki başarısına da dikkat çekildi.

İngiltere merkezli The Times, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından dikkat çeken bir analiz yayınladı. 

40 yıla yakın süredir kurumda çalışan Britanyalı gazeteci Roger Boyes tarafından kaleme alınan analiz, "Erdoğan, Trump'ı Kürtlerden vazgeçmeye nasıl ikna etti" başlığıyla yayınladı. 

"TRUMP'IN KURALININ İSTİSNASI TÜRKİYE LİDERİ ERDOĞAN"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, diğer liderlere yapmadığının aksine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dikkate aldığı vurgulanan analizde, şu ifadeler yer aldı:

Mark Rutte, Alex Stubb ve Keir Starmer gibi isimlerin karşılaştığı sorun, söylediklerinin çoğu zaman Beyaz Saray’daki gürültüde kaybolması.

Bu kuralın bir istisnası ise Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan.

"YPG, ARTIK YALNIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile yakın ilişkilerini kullanarak ABD Başkanı'nı Suriye konusunda ikna etmesine de değinilen açıklamada, "Kürtler (YPG) artık yalnız; çünkü Trump, Erdoğan’ın reel politiğini kendi çizgisi olarak benimsedi." ifadeleri yer aldı. 

"MİT'İN TECRÜBESİ, SURİYE SAHASINDA YENİ BİR DENKLEM KURULMASINI SAĞLADI"

Yazıda, ayrıca bölgede ve dünyada birçok önemli operasyona imza atarak adından söz ettiren Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan da bahsedilerek şu ifadeler kullanıldı:

Erdoğan’ın istihbarat servisi MİT, Türkiye’nin talimatlarını uygulayacak, terör örgütlerini kenara itecek, Suriye’yi bir arada tutacak ve sahada yönlendirilebilecek bir yapı arayışına girdi.

Bu süreçte farklı cihatçı grupların oluşumu, yeniden şekillendirilmesi ve finansal bağlantıları yakından takip edildi. MİT’in bu alandaki tecrübesi, Suriye sahasında yeni bir denklemin kurulmasında etkili oldu.

