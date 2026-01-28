BIST 13.407
Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu

Beşiktaş, milli futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İngiliz kulübü Aston Villa ile anlaşma sağlandığını ve 1+4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Yasin Özcan’a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

