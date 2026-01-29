BIST 13.407
DOLAR 43,40
EURO 51,89
ALTIN 7.516,23
HABER /  EKONOMİ

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Abone ol

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı normalde yüzde 12,19 zamla 18 bin 939 TL olacaktı, yüzde 18,48 zamla 20 bin TL'ye çıkarıldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenlemeden faydalanacak yaklaşık 4 milyon 917 bin emeklinin beklediği haber geldi. 

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

3 BİN 119 TL FARK YATIRILACAK

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükselmesiyle oluşan  3 bin 119 TL maaş farkı, ocak ayı maaşlarının önceden ödenmesinden dolayı ek olarak yatırılacak.

ÖDEME TAKVİMİNİ BAKANLIK AÇIKLAYACAK

Ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ayrı açıklanacak.

3 bin 119 TL’lik farkın, SGK tarafından duyurulacak ek takvimle ödenmesi bekleniyor.

KİMLERİ KAPSIYOR

Kök maaşı 17 bin 827 TL’nin altında olan ve zamla 20 bin TL’ye ulaşamayan emekliler, düzenlemeden yararlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber
Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber
Fed politika faizini sabit tuttu: Piyasaları sarsacak karar
Fed politika faizini sabit tuttu: Piyasaları sarsacak karar
Marco Rubio: Orta Doğu'da İran menzilinde 40 bin ABD askeri var
Marco Rubio: Orta Doğu'da İran menzilinde 40 bin ABD askeri var
Manchester City-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı
Manchester City-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı
Trump'tan Minneapolis Belediye Başkanı Frey'e "ateşle oynama" uyarısı
Trump'tan Minneapolis Belediye Başkanı Frey'e "ateşle oynama" uyarısı
ABD'nin yeni sorunu: Faiz ödemeleri savunma harcamalarını geçti
ABD'nin yeni sorunu: Faiz ödemeleri savunma harcamalarını geçti
14 ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı!
14 ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı!
Fuat Oktay'dan 'Hakan Fidan' iddialarına cevap!
Fuat Oktay'dan 'Hakan Fidan' iddialarına cevap!
Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
Araç sahipleri dikkat! Bakan Yerlikaya duyurdu! Ağır ceza geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bakan Yerlikaya duyurdu! Ağır ceza geliyor
MGK sonrası 9 maddelik bildiri! Suriye, İran ve Terörsüz Türkiye mesajı
MGK sonrası 9 maddelik bildiri! Suriye, İran ve Terörsüz Türkiye mesajı
Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı için istenen ceza belli oldu
Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı için istenen ceza belli oldu