Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun 8. ve hafta maçlarının heyecanı yaşandı.

Pep Guardiola’nın çalıştırdığı İngiliz ekibi Manchester City ile Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray, İspanyol hakem Alejandro Hernandez’in düdük çaldığı müsabakada Etihad Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, konuk olduğu rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.

KAZANAN MANCHESTER CITY

Karşılaşmada Manchester City'nin gollerini 11. dakikada Erling Haaland ve 29. dakikada Rayan Cherki attı.

LEMINA CEZALI

Galatasaray'da sarı kart gören Mario Lemina, cezalı duruma düştü. Gabonlu orta saha, bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY 10 PUAN TOPLADI

Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk 8 haftalık lig aşamasını 10 puanla tamamladı. Manchester City, bu aşamada 16 puan topladı.

