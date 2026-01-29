HABER / SPOR / GALATASARAY
Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Manchester City maçında gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında Galatasaray, Etihad Stadyumu’nda İngiliz ekibi Manchester City ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk yarısında temsilcimiz Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü bir haber geldi.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Gabonlu orta saha oyuncusu, 19. dakikada sarı kart gördü.
Lemina, bu sarı kartla cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.