BIST 13.407
DOLAR 43,40
EURO 51,89
ALTIN 7.516,23
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber

Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, Manchester City maçında gördüğü sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında Galatasaray, Etihad Stadyumu’nda İngiliz ekibi Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısında temsilcimiz Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü bir haber geldi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Gabonlu orta saha oyuncusu, 19. dakikada sarı kart gördü.

Lemina, bu sarı kartla cezalı duruma düştü ve bir sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fed politika faizini sabit tuttu: Piyasaları sarsacak karar
Fed politika faizini sabit tuttu: Piyasaları sarsacak karar
Marco Rubio: Orta Doğu'da İran menzilinde 40 bin ABD askeri var
Marco Rubio: Orta Doğu'da İran menzilinde 40 bin ABD askeri var
Manchester City-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı
Manchester City-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı
Trump'tan Minneapolis Belediye Başkanı Frey'e "ateşle oynama" uyarısı
Trump'tan Minneapolis Belediye Başkanı Frey'e "ateşle oynama" uyarısı
ABD'nin yeni sorunu: Faiz ödemeleri savunma harcamalarını geçti
ABD'nin yeni sorunu: Faiz ödemeleri savunma harcamalarını geçti
14 ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı!
14 ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı!
Fuat Oktay'dan 'Hakan Fidan' iddialarına cevap!
Fuat Oktay'dan 'Hakan Fidan' iddialarına cevap!
Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
Beşiktaş ilk transferini resmen duyurdu
Araç sahipleri dikkat! Bakan Yerlikaya duyurdu! Ağır ceza geliyor
Araç sahipleri dikkat! Bakan Yerlikaya duyurdu! Ağır ceza geliyor
MGK sonrası 9 maddelik bildiri! Suriye, İran ve Terörsüz Türkiye mesajı
MGK sonrası 9 maddelik bildiri! Suriye, İran ve Terörsüz Türkiye mesajı
Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı için istenen ceza belli oldu
Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı için istenen ceza belli oldu
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı