Dursun Özbek, Icardi'ye yeni sözleşme için şart koştu

|
Galatasaray'da Maruo Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerine başlanırken Dursun Özbek, oyuncunu maaşında indirim talep etti.

Galatasaray ile anlaşması sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile yönetim arasında, yeni sözleşme konusunda görüşmeler başladı.

ICARDİ'NİN MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELDİ

Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi 

ve sarı kırmızılı takımın cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk olduğu maçı tribünden takip etti.

