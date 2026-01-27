Dursun Özbek, Icardi'ye yeni sözleşme için şart koştu
|
Galatasaray'da Maruo Icardi ile yeni sözleşme görüşmelerine başlanırken Dursun Özbek, oyuncunu maaşında indirim talep etti.
Galatasaray ile anlaşması sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile yönetim arasında, yeni sözleşme konusunda görüşmeler başladı.
110
ICARDİ'NİN MENAJERİ TÜRKİYE'YE GELDİ
210
Arjantinli golcünün menajeri Elio Pino geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi
310
ve sarı kırmızılı takımın cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'e konuk olduğu maçı tribünden takip etti.
410