Benfica son dakika kalecisinin gölüyle ilk 24'e kaldı Arda Güler'in asisti yetmedi

Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Benfica sahasında konuk ettiği Real Madrid'i 4-2 mağlup etti. Fransız oyuncunun ikinci golünde ise asisti Arda Güler yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Benfica sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan İspanyol ekibi 30. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Gelen gol sonrası baskısını arttıran Benfica 36. dakikada Andreas Schjelderup'un şık golüyle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının sonlarına doğru oyunun kontrolünü iyice eline alan Portekiz ekibi 45+4. dakikada Vangelis Pavlidis'in golüyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da etkili bir giriş yapan Jose Mourinho'nun öğrencileri 54. dakikada Andreas Schjelderup2un golüyle skoru 3-1'e getirdi.

Oyuncu değişikliklerinin ardından oyunun kontrolünü eline alan Real Madrid 58. dakikada Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe'nin golüyle farkı bire indirdi.

Her geçen dakika baskısını arttıran Benfica 90+5. dakikada kaleci Anatolii Trubin'in golüyle skoru 4-2'ye getirdi ve mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.

Benfica bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ni 9 puanla 24. sırada noktalarken, Real Madrid ise ilk 8'in dışına düşerek 9. sırada yer aldı. Real Madrid'in, 30 Ocak Cuma gününde yapılacak kura çekiminde muhtemel rakipleri ise Bodo/Glimt ve Benfica oldu.

