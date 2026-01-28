BIST 13.352
Suriye'de YPG'nin tünellerle birbirine bağlanan 3 katlı "yer altı şehri" görüntülendi

Terör örgütü YPG'nin Aynularab bölgesine bağlı Sırrin beldesindeki bir dağın altına inşa ettiği ve çok sayıda tünellerle birbirine bağlanan 3 katlı "yer altı şehri" ortaya çıkarıldı.

Suriye'de YPG'nin tünellerle birbirine bağlanan 3 katlı "yer altı şehri" görüntülendi - Resim: 1

Anadolu Ajansı (AA), YPG'nin Aynularab bölgesine bağlı Sırrin beldesinde inşa ettiği "yer altı şehrini" görüntüledi. Suriye ordusu, düzenlediği operasyon sonrası YPG'nin işgalinden kurtardığı Sırrin beldesindeki bir dağın altına inşa edilmiş tünel ağını ortaya çıkardı.

Suriye'de YPG'nin tünellerle birbirine bağlanan 3 katlı "yer altı şehri" görüntülendi - Resim: 2

Birbirlerine bağlantılı şekilde ve 3 kat olarak inşa edilen bu tünellerin içerisinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve döküman ele geçirildi.

Suriye'de YPG'nin tünellerle birbirine bağlanan 3 katlı "yer altı şehri" görüntülendi - Resim: 3

Yer altı şehrini andıran tünellerin bazı yerlerinin, araba veya kamyonetlerin rahatça girebileceği büyüklük ve genişlikte inşa edilmesi dikkati çekiyor.

Suriye'de YPG'nin tünellerle birbirine bağlanan 3 katlı "yer altı şehri" görüntülendi - Resim: 4

Elektrik ve su şebekesi hatlarının da çekildiği çok sayıda tünel adeta labirenti andırıyor. Birbirine bağlı tünellerin bazı kısımlarında da zırhlı kapılar yer alıyor.

