Suriye'de YPG'nin tünellerle birbirine bağlanan 3 katlı "yer altı şehri" görüntülendi
Terör örgütü YPG'nin Aynularab bölgesine bağlı Sırrin beldesindeki bir dağın altına inşa ettiği ve çok sayıda tünellerle birbirine bağlanan 3 katlı "yer altı şehri" ortaya çıkarıldı.
Anadolu Ajansı (AA), YPG'nin Aynularab bölgesine bağlı Sırrin beldesinde inşa ettiği "yer altı şehrini" görüntüledi. Suriye ordusu, düzenlediği operasyon sonrası YPG'nin işgalinden kurtardığı Sırrin beldesindeki bir dağın altına inşa edilmiş tünel ağını ortaya çıkardı.
Birbirlerine bağlantılı şekilde ve 3 kat olarak inşa edilen bu tünellerin içerisinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve döküman ele geçirildi.
Yer altı şehrini andıran tünellerin bazı yerlerinin, araba veya kamyonetlerin rahatça girebileceği büyüklük ve genişlikte inşa edilmesi dikkati çekiyor.
Elektrik ve su şebekesi hatlarının da çekildiği çok sayıda tünel adeta labirenti andırıyor. Birbirine bağlı tünellerin bazı kısımlarında da zırhlı kapılar yer alıyor.