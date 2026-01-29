BIST 13.643
DOLAR 43,43
EURO 52,01
ALTIN 7.688,23
HABER /  POLİTİKA

CHP'de 6 kişi disipline sevk edildi!

CHP'de 6 kişi disipline sevk edildi!

CHP'de Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer disipline sevk edilmişti. Göçer'in ardından Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Günhan ile birlikte 5 CHP'li belediye meclisi üyesinin daha disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

Abone ol

Özgür Özel, muhalif kanatta yer alan ve parti yönetimini eleştiren Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'i ay başında disipline sevk etmişti.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde Göçer'e destek için Malatya'ya gitti.

Tekin'i Malatya Havalimanı'nda karşılayan ve tokalaşan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Günhan ile birlikte 5 CHP'li belediye meclisi üyesinin daha disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

CHP'de 6 kişi disipline sevk edildi! - Resim: 0

Sabah'ın haberine göre kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Göçer hakkında kararın 5 Şubat'ta çıkması bekleniyor. Öte yandan CHP Malatya İl Başkanlığı ile Yazıhan Belediye Başkanlığı arasındaki tüm bağların da bu süreçte koptuğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Mesafir Yatta bölgesinde dehşet saçtı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın Mesafir Yatta bölgesinde dehşet saçtı
AB, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine almayı görüşecek
AB, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesine almayı görüşecek
Trump malına el koymuştu! Rus enerji devi Lukoil havlu attı ABD'li şirkete satıyor
Trump malına el koymuştu! Rus enerji devi Lukoil havlu attı ABD'li şirkete satıyor
Vakıf Katılım'a Brilliance Awards 2026'dan ödül
Vakıf Katılım'a Brilliance Awards 2026'dan ödül
Kurye yaşı değişti! Resmi gazetede çıktı kuryeler için yeni yaş sınırı bakın kaç oldu
Kurye yaşı değişti! Resmi gazetede çıktı kuryeler için yeni yaş sınırı bakın kaç oldu
Saldırıya uğramıştı! Omar: "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
Saldırıya uğramıştı! Omar: "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor"
Görüntüler infiale yol açmıştı! Öğretmen öğrenciyi dudağından öptü iddiasında gerçek ortaya çıktı
Görüntüler infiale yol açmıştı! Öğretmen öğrenciyi dudağından öptü iddiasında gerçek ortaya çıktı
Samsunspor'un başarılı scout şefiydi DC United'e transfer oldu
Samsunspor'un başarılı scout şefiydi DC United'e transfer oldu
SunExpress ocakta dört yeni Boeing 737-8 uçağını teslim aldı
SunExpress ocakta dört yeni Boeing 737-8 uçağını teslim aldı
Evde basılınca 4. kattan atlayan sevgililer! Meğer ağabey ummadıkları...
Evde basılınca 4. kattan atlayan sevgililer! Meğer ağabey ummadıkları...
TÜİK açıkladı: Aralık 2025 işsizlik rakamları belli oldu!
TÜİK açıkladı: Aralık 2025 işsizlik rakamları belli oldu!
Kars'ta fuhuş operasyonu! 21 mağdur kadın kurtarıldı
Kars'ta fuhuş operasyonu! 21 mağdur kadın kurtarıldı