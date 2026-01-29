CHP'de 6 kişi disipline sevk edildi!

CHP'de Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer disipline sevk edilmişti. Göçer'in ardından Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Günhan ile birlikte 5 CHP'li belediye meclisi üyesinin daha disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

Özgür Özel, muhalif kanatta yer alan ve parti yönetimini eleştiren Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'i ay başında disipline sevk etmişti.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde Göçer'e destek için Malatya'ya gitti.

Tekin'i Malatya Havalimanı'nda karşılayan ve tokalaşan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Günhan ile birlikte 5 CHP'li belediye meclisi üyesinin daha disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Göçer hakkında kararın 5 Şubat'ta çıkması bekleniyor. Öte yandan CHP Malatya İl Başkanlığı ile Yazıhan Belediye Başkanlığı arasındaki tüm bağların da bu süreçte koptuğu öğrenildi.