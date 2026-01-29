Mansur Yavaş dondu kaldı! Gençler öyle bir hareket yaptı ki...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün katıldığı bir etkinlikte gençlerle sohbet etti. Sohbet sırasında başkentte yaşanan su kesintileriyle ilgili konuşan ve "Benim evimde hiç su kesilmedi" diyen Mansur Yavaş, gençlerden gelen karşılıkla adeta buz kesti! Gençlere, "Evde suyu kesilenler el kaldırsın" diyen Yavaş, gençlerin yarısının el kaldırması üzerine ne yapacağını şaşırdı.

Başkent Ankara'da yaşanan su sorunu bir kez daha gündeme geldi. Sık sık su kesintilerinin yaşandığı Ankara'da devam eden sorun, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile gençler arasında konuşuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün katıldığı bir etkinlikte şehirdeki gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Mansur Yavaş, burada kentteki su kesintileriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

"BENİM EVİMDE HİÇ SU KESİLMEDİ"

Başkentteki su sorununa ve kesintilere değinen Mansur Yavaş,

"Açık söyleyeyim benim evimde hiç su kesilmedi. Benim binamda depom var. Ve ben Ankara'nın büyük bir çoğunluğunun su sıkıntısının çekmediğini düşünüyorum"

dedi.

GENÇLERİN VERDİĞİ CEVAP KARŞISINDA BUZ KESTİ

Ankara'da yaşanan su kesintilerinin abartıldığını ifade eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Susuz kalan, Ankara'nın yüzde ikisini geçmez" dedi.

Bu açıklamalarının ardından gençlerden bir talepte bulunan Mansur Yavaş, gelen cevap karşısında ise adeta dondu kaldı. Gençlere, "Evde suyu kesilenler el kaldırsın" diyen Yavaş, gençlerin yarısının el kaldırması üzerine ne yapacağını şaşırdı.

Gençlerden beklemediği bir karşılık gören ve panikleyen Mansur Yavaş, "Evet yarı yarıya. Şimdi planlı su kesintisi yapıyorsunuz, 2-3 saat planlı su kesintisi yapmadan su almayanlara nasıl su verilecek ki" diyerek konuya nokta koydu.