CHP lideri Özel: O görüntüler olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasına ilişkin, "O iddialar doğru olsaydı, Ekrem Başkan ve arkadaşlarımızın bulunduğu, boş valizlerle girip dolarlarla çıktıkları toplantıların görüntüleri olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim?" dedi.

Özel, beraberindeki heyetle İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Özel, İYİ Parti 4. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Dervişoğlu'nu kutladı. Özel, CHP'nin en kötü günlerinde İYİ Partinin acılarını ilk paylaşanların arasında olduğunu ifade etti.

Görüşmede en düşük emekli maaşı ile mevcut asgari ücreti konuştuklarını aktaran Özel, "Muhalefet partileri olarak iktidarla ne kadar derin bir ayrışma içerisinde olduğumuzu, hayal ettiğimiz ülkeyle AK Parti'nin dayattığı ülkenin ne kadar birbirinden farklı olduğunu ve hayallerimizin bizi nasıl bir arada tuttuğunu konuşma imkanı bulduk." dedi.

"BEN SOKAKTA YÜRÜYEBİLİR MİYDİM?"

Bir gazetecinin, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davayla ilgili sorusunu yanıtlayan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"O iddialar doğru olsaydı Ekrem Başkan ve arkadaşlarımızın bulunduğu, boş valizlerle girip dolarlarla çıktıkları toplantıların görüntüleri olsaydı ben sokakta yürüyebilir miydim? Parkeyi kaldırıp da İstanbul Büyükşehir Belediyesinde parkenin altından 2 milyon euro çıkan görüntüler olsaydı ben o mahkemeye gidebilir miydim? O iddianameler olsaydı, ellerinde bu videolar olsaydı, delillerinin yüklendiği portallara, söyledikleri gibi 1200 tane cep telefonunun alınıp delegelere dağıtıldığı olsaydı, 560 milyar yolsuzluk olsaydı ben salona gidebilir miydim? Haydi o salona bir AK Parti milletvekili gelse ya. O iddiaları dinleyip de 'Gördünüz mü bakın neler olmuş?' dese ya. Hiçbiri yok arkadaşlar. O yüzden artık bugünden sonra gördüğümüz hiçbir şeye şaşırmayacağız."

CHP Genel Başkanı Özel, Aziz İhsan Aktaş'ın duruşma salonuna getirilmesiyle ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim oraya gittiğim araba partime ait. Aziz İhsan Aktaş'ın oraya geldiği arabanın kime ait olduğunu hepimiz biliyoruz. Aziz İhsan Aktaş'ın etrafında ana muhalefet partisini koruyan, ana muhalefet partisinin genel başkanına devletin verdiği korumalardan çok koruma vermişler, Aziz İhsan Aktaş'ı koruyorlar. Kimi, kimden koruyorsunuz? Kimi, hangi kapıdan sokuyorsunuz?"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Özel ve heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede Türkiye'nin karşı karşıya olduğu problemlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Dervişoğlu, emeklilerin meselelerini, gençlerin sorunlarını ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarını istişare ettiklerini söyledi.