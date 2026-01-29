Özgür Özel'den Erdoğan'a 29 Mart teklifi: Sen yenersen siyaseti bırakıyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da belediye seçimlerinin yenilenmesi önerisinde bulundu. Seçim için 29 Mart'ı işaret eden Özel, "Ekrem İmamoğlu adayımdır. Karşısına istediğini bulursun. Biz yenersek erken seçim geliyor, sen yenersen ben siyaseti bırakıyorum." iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Bağcılar'da katılımcılara hitap etti.

Bugün Silivri'ye gittiğini belirten Özel, görüştüğü Ekrem İmamoğlu'nun selamını getirdiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

"Bağcılar'da en büyük sorunlardan biri uyuşturucu. Maalesef çeteler bu ilçeyi sarmış durumda. Adalet ve Kalkınma Partisinin buna bir çözümü var mı? Yok. Çeteler çocukları hem tetikçi hem torbacı olarak kullanıyor. Uyuşturucu kullanım yaşı 19'dan 16'ya gerilemiş. Kayıtlara, 12 yaşında uyuşturucu kullanımı dahi girmiş. Tedavi başvuruları iki kat, uyuşturucu kaynaklı ölümler iki kat artmış."

Uyuşturucu ve kara para ile mücadele

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir ulusal seferberlik ilan edeceklerini anlatan Özel, kara parayı takip edip baronların ve çetelerin tepelerine çökeceklerini dile getirdi.

Sosyal politikalarla birlikte tedavi ve rehabilitasyonu sağlayacaklarını kaydeden Özel, "Artık kimse bu ülkenin çocuklarına musallat olmayacak. Annesinden günahsız doğan çocuk, 14 sene sonunda suç makinesine dönmeyecek. Onun işlediği cinayet, onun yaktığı yürek bu ülkede anaları ağlatmayacak. Ahmet Minguzziler olmayacak, Atlaslar olmayacak. Ahmetler, Atlaslar anasının babasının yanında güvenle büyüyecek. Bunların hepsinin hesabı sorulacak." ifadelerini kullandı.

"Biz yenersek erken seçim geliyor, sen yenersen ben siyaseti bırakıyorum"

İstanbul'da belediye seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Kararı İstanbul versin. Eğer seçimi sen kazanırsan biz siyaseti bırakıyoruz. Ama seçimi Ekrem Başkan kazanırsa artık yakamızdan düşün istiyoruz. Hodri meydan. Erdoğan diyordun geçen sene 19 Mart darbesinde. Diyordun ya ‘Bir ay sonra bunlar insan içine çıkamayacak.’ Bak Bağcılar’dayım. 10 binlerin, 100 binlerin huzurundayım. Diyordun ya ‘Bunlar birbirlerinin yüzüne bakamayacak.’ Bak, dünyanın en güzel yüzlü insanlarının yüzüne bakıyorum. Diyordun ya ‘Bunlar birbirinin gözüne bakamayacak.’ Birbirimizin gözüne baktığımız gibi senin gözünün içine bakıyorum ve diyorum ki ‘Var mısın; 29 Mart Pazar günü bütün İstanbul’un huzurunda büyük mahkeme kurulsun. Ekrem İmamoğlu adayımdır. Karşısına istediğini bulursun. Biz yenersek erken seçim geliyor, sen yenersen ben siyaseti bırakıyorum. Hodri meydan, var mısın?’ Korkak, var mısın? Çık karşımıza. Öyle masum insanlara iftira atmakla olmaz. Korkma, cesaretin varsa 29 Mart’ta çık karşımıza. Çok cesaretin varsa erken seçim yaparsın, yoksa İstanbullu kararı versin, hodri meydan.”