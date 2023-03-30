YSK'da çok kritik toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına itirazı görüşüyor! Saat 17:00'de...

YÜKSEK Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez aday olamayacağına yönelik olarak İYİ Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi'nin itirazlarını görüşüp bugün karara bağlayacak. YSK kararının saat 17:00'de açıklanması bekleniyor. YSK'nın Erdoğan'ın adaylığına onay vermesi durumunda Cumhurbaşkanı adayları Kesin Listesi Resmi Gazete'de yayınlanacak.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim takvimine göre bugün cumhurbaşkanı adaylarına itirazları karara bağlayıp, yarın da cumhurbaşkanı kesin aday listesini Resmi Gazete'de yayınlaması gerekiyordu. YSK'ya bugüne kadar sadece Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda itiraz yapıldı. YSK, itirazları görüşmek için bugün saat 15:00'te toplandı. YSK kararının saat 17:00'de açıklanması bekleniyor...

Kimler itiraz etti? Gerekçeleri neler

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Memleket Partisi ve Sol Parti, "Anayasaya göre Erdoğan 3. kez cumhurbaşkanlığına aday olamaz" gerekçesiyle itiraz ettiler. Dilekçelerde, "28 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan geçici aday listesinde yer alan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı geçici adayları listesinden çıkarılması" talep edildi.

İYİ Parti Anayasa Mahkemesi dedi...

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Erdoğan'ın adaylığına yönelik itiraz dilekçesini YSK'ya teslim ettikten sonra yaptığı açıklamada. "YSK'dan itirazımıza sonuç alamazsak Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" demişti.