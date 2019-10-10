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YPG'den Akçakale'ye havanlı saldırı! İlk acı haber geldi 1'i bebek 2 şehit

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinden son dakika haberler geliyor. Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi. Şanlurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada 1'i çocuk 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.  

Öte yandan can sıkan gelişmeler de yaşanıyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye'nin Telabyad ilçesinden roket ve havanlı saldırı düzenlendi.

Harekatın ardından ilk acı haber

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre ilçe merkezinde sivillerin yoğun olduğu bölgeye isabet eden havan mermileri nedeniyle 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti. 46 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitiren bebeğin Suriye uyruklu ve 9 aylık olduğu öğrenildi. Saldırıda ölen diğer kişi ise maliye memuru. 

Şanlıurfa Valilikten saldırılara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınıştır.

Havanlı saldırı sonrası 2 şehit de Nusaybin'den

Öte yandan Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir siteye havan topu düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 2 sivil vatandaşımız şehit oldu, 7 kişi yaralandı.

MSB'den açıklama

Saldırıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelere yer verdi;

Polis ekipleri, vatandaşları sınır hattından uzaklaşarak evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

İlçedeki merkezi anons sistemiyle de sık sık vatandaşların sokağa çıkmaması ve sınır hattına yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı.

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