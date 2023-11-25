Yeni sezonda o da ekranlarda olacak! Arka Sokaklar'a sürpriz transfer

Türkiye’nin bitmeyen sezonlarıyla tanınan dizisi Arka Sokaklar, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Yeni sezona yeni isimlerle merhaba diyen diziye Pamir Pekin’den sonra oyuncu Burcu Kara dahil oldu.

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Dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyici karşısına çıkacak olan Burcu Kara’nın canlandırdığı Seval Aslan İstanbul Narkotik Şube’de komiser. Sert ve dik bir karakter olan Seval’in Rıza Baba’nın radarına girmesi ile başlayan hikâyede ne gibi gelişmelerin yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Uzun bir aradan sonra Arka Sokaklar ile ekrana dönen Kara, dizide komiser Seval Aslan karakterine hayat verecek.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her cuma akşamı Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.