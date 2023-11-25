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Bosna Hersek'te "Devlet Günü" törenlerle kutlandı

Bosna Hersek'te "Devlet Günü" törenlerle kutlandı

Bosna Hersek'in devlet olma yolunda temellerinin atıldığı gün olarak tarihe geçen "Devlet Günü" dolayısıyla törenler düzenlendi.

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Bosna Hersek'te 25 Kasım 1943'te gerçekleştirilen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan beri kutlanan "Devlet Günü" kapsamında bir dizi tören düzenlendi.

Başkent Saraybosna'daki Hum Dağı'nda yapılan ilk törende Bosna Hersek bayrağı göndere çekildi.

Törenler, Sönmeyen Ateş Anıtı ve Kovaçi Şehitliği'nde devam etti.

Törenlere, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic ile Konseyin Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Bosna Hersek'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile çok sayıda kişi katıldı.

Etkinlikler kapsamında Kovaçi Şehitliği'nde bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrine çiçek bırakıldı ve dua edildi.

Komsic, törende yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) söz konusu olduğunda bir adım geri kalıyoruz. Yıllardır yükümlülüklerimizi yerine getiremedik. AB yolunda ilerleme kaydedemiyoruz çünkü Avrupa'nın kendi içinde birçok sorunu var." dedi.

ZAVNOBİH'in tüm Bosna Herseklilerin buluşma yeri olduğunu ifade eden Becirovic ise yeni nesil siyasilerin ülkenin geleceğini sağlam bir şekilde yönlendireceğine inandığını dile getirdi.

Törenler, Savaşta Öldürülen Çocuklar Anıtına çiçek bırakılmasının ardından Novi Grad Belediyesi önündeki Savaşta Öldürülenler Anıtında son buldu.

Bosna Hersek'in diğer kentlerinde de törenlerle kutlanan Devlet Günü, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde "milli bayram" kabul edilmiyor.

Devlet Günü, 80 yıldır kutlanıyor

Devlet Günü, Bosna Hersek'in Mrkonjic Grad kentinde 25 Kasım 1943'te düzenlenen ilk ZAVNOBİH oturumundan bu yana kutlanıyor.

Söz konusu tarihi oturumda Bosna Hersek'in eski Yugoslavya bünyesindeki 6 cumhuriyetten biri olması kararlaştırılmış ve Orta Çağ dönemindeki Bosna Hersek sınırlarının muhafaza edilmesi güvence altına alınmıştı.

Oturumda Bosna Hersek'in sadece Müslüman, Sırp ya da Hırvat ülkesi olmadığı, hem Müslüman hem Sırp hem de Hırvatların ülkesi olduğu ve tüm bu halkların eşit sayılacağı kararlaştırılmıştı.

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