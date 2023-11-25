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Isparta'da forklift ile kamyonun arasında sıkışan şoför öldü!

Isparta'da forklift ile kamyonun arasında sıkışan şoför öldü!

Isparta'nın Gönen ilçesinde, bir çimento fabrikasında forklift ile kamyonun arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

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Forklift şoförü Ş.Y (30), geri manevra yaptığı sırada kamyon şoförü E.S'ye (61) çarptı.

Çapmanın etkisiyle E.S, forklift ile kamyonun arasında sıkıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, E.S'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

E.S'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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