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TOSFED Baja Kupası'nın 3. ayağı başladı!

TOSFED Baja Kupası'nın 3. ayağı başladı!

Düzce'de düzenlenen 2023 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Baja Kupası'nın 3. ayağı start aldı.

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Düzce Otomobil Sporları ve Off-Road Kulübü tarafından "Baja Prusias"ı adı altında organize edilen yarışa 44 sporcu katıldı. Yarışmacılar, 70,65 kilometrelik dar orman yollarından oluşan zorlu ve çamurlu parkurda mücadele etti.

Etkinlik, yarın 60,75 kilometre uzunluğundaki Konuralp Bey etabıyla son bulacak.

Öte yandan kentte etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle yarışmacıların zaman zaman zorlandığı gözlendi.

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