Jandarma 120 kilo zeytin çalan 3 şüpheliyi yakaladı

Gaziantep'te, bir vatandaşın zeytin bahçesinden yaklaşık 120 kilo zeytin çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın zeytin bahçesinden yaklaşık 120 kilo zeytin çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT timlerinin önleyici kolluk devriyesi esnasında 120 kilo zeytin çaldığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs, çaldıkları zeytinlerle birlikte yakalandı.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken ele geçirilen zeytinler tekrar sahibine teslim edildi.