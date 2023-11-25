BIST 7.960
DOLAR 28,86
EURO 31,61
ALTIN 1.858,22
HABER /  GÜNCEL

Jandarma 120 kilo zeytin çalan 3 şüpheliyi yakaladı

Jandarma 120 kilo zeytin çalan 3 şüpheliyi yakaladı

Gaziantep'te, bir vatandaşın zeytin bahçesinden yaklaşık 120 kilo zeytin çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Abone ol

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde bir vatandaşın zeytin bahçesinden yaklaşık 120 kilo zeytin çalınması olayı ile ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT timlerinin önleyici kolluk devriyesi esnasında 120 kilo zeytin çaldığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs, çaldıkları zeytinlerle birlikte yakalandı.
Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken ele geçirilen zeytinler tekrar sahibine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya’da otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti
Konya’da otomobil takla attı, 1 kişi hayatını kaybetti
Karı-koca ölüme birlikte gitti
Karı-koca ölüme birlikte gitti
Balıkesir'de hafta sonu beklenen sağanak yağış etkili oldu
Balıkesir'de hafta sonu beklenen sağanak yağış etkili oldu
Afyonkarahisar'da devrilen tırın sürücüsü öldü!
Afyonkarahisar'da devrilen tırın sürücüsü öldü!
Artvin-Ardahan karayolunda heyelan oluştu
Artvin-Ardahan karayolunda heyelan oluştu
Milli Savunma Bakanlığı: 649 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 649 terörist etkisiz hale getirildi
Fırtınalı havada denize açılan kanocular ölümle burun buruna geldi
Fırtınalı havada denize açılan kanocular ölümle burun buruna geldi
Beşiktaş'ın genel kurul toplantısı ertelendi!
Beşiktaş'ın genel kurul toplantısı ertelendi!
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor! MEB takvimi belli oldu
Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor! MEB takvimi belli oldu
Beşiktaş'ın Samsunspor müsabakasının kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Samsunspor müsabakasının kamp kadrosu belli oldu
Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı: 1 Aralık'ı beklemeyin
Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı: 1 Aralık'ı beklemeyin
Korkunç! İzmir'de iki sevgili arabadan inip yolda kavga ederken başka araçların altında kaldı
Korkunç! İzmir'de iki sevgili arabadan inip yolda kavga ederken başka araçların altında kaldı