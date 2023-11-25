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Ara tatil tarihlerinde değişiyor mu? Yusuf Tekin beklenen açıklamayı yaptı

Ara tatil tarihlerinde değişiyor mu? Yusuf Tekin beklenen açıklamayı yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir yayında ara tatile ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını söyleyerek, farklı coğrafi koşullara uygun olarak illere göre ara tatil zamanlarının revize edilebileceğini kaydetti.

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Milyonlarca öğrenci ve aileleri tarafından merak edilen ara tatil kararı belli oldu.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren konuya TRT Haber yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklık getirdi.

Ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını ifade eden Tekin, bakanlık tarafından yapılan ankete ilişkin, "Bakanlıktaki bütün eğitim-öğretim dairelerinin hepsinde standart İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklinde verilen haberler, İzleme ve Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz" şeklinde konuştu.

İllere göre ara tatil mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Benim kişisel olarak görüşüm şu, böyle bir ara tatil uygulaması yapacaksak... Türkiye, coğrafi anlamda çok farklı iklim türlerinin ve iklimin aynı anda yaşandığı ülke. Kasım ayında Antalya'da tatil yapmak mı, yoksa bu tatili daha sıcak mevsimlere kaydırmak mı? Bu tatiller olacaksa eğer illerin iklim koşullarına göre tarihleri revize edebiliriz.

İkinci dönemdeki ara tatil konusunda Bakan Yusuf Tekin, "Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşüyor. Öyle bir durum söz konusu. Kaldırmadık, o tatil Ramazan Bayramı ile birleşmiş oluyor" ifadelerini kullandı.

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