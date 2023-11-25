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Korkunç! İzmir'de iki sevgili arabadan inip yolda kavga ederken başka araçların altında kaldı

Korkunç! İzmir'de iki sevgili arabadan inip yolda kavga ederken başka araçların altında kaldı

İZMİR’in Seferihisar ilçesinde yol kenarına park ettikleri araçtan inerek tartışan 1’i kadın 2 kişi, arkadan gelen araçların çarpması sonucu olay yerinde can verdi.

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İzmir’in Seferihisar ilçesinde gece saatlerinde İ.S. (45) adlı kişi kullandığı 35 AVN 198 plakalı pikabı, iddiaya göre birlikte yaşadığı G.H. (31) ile tartışması nedeniyle Ulamış Kavşağı yakınında yol kenarında durdurdu.

İkili kara yolu üzerinde tartışırken, aynı istikamette giden iki araç İ.S. ve G.H.’ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazaya karıştıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 2 sürücü, ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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