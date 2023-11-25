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Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat

Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi Serkan Tokat

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Corendon Alanyaspor karşılaşmasında TFF VAR merkezinde hakem Serkan Tokat görev yapacak.

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Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00’da RAMS Park’ta Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Ok yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Maçta VAR’da Serkan Tokat, AVAR’da ise Alper Çetin ile Kerem Ersoy görev alacak.

Galatasaray ile Alanyaspor 15. randevuda

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 8, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 14 maçta sarı-kırmızılı takımın 31 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk ettiği maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

Seyrantepe'deki 7 maçın 4'ünü ev sahibi takım kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. Bir mücadelede ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 17 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 6 gol atabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada genel rekabette önde olmasına rağmen bu iyi grafiğini son 3 sezonda gösteremedi. Alanyaspor, bu süreçte İstanbul'dan 2 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

Son 9 maçta eşitlik

Galatasaray, Alanyaspor ile ligde yaptığı son 9 müsabakada net bir üstünlük sağlayamadı.

Akdeniz temsilcisiyle yaptığı ilk 6 lig maçını kazanan sarı-kırmızılılar, sonrasında rakibinin rekabete denge getirmesini önleyemedi.

Son 9 lig mücadelesinde iki takım da üçer galibiyet alırken, üç karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Akdeniz temsilcisi ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

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