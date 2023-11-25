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Özgür Özel'den kadına şiddete karşı mücadele çağrısı

Özgür Özel'den kadına şiddete karşı mücadele çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Özel, "Kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Kadına yönelik şiddete karşı çağrıda bulunan Özel, şiddet vakalarının azaltılabilmesi için ilgili kurumlara sorumluluklarını hatırlattı.

Özel'in paylaşımı şu şekilde:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde; kadına yönelik şiddet vakalarının azaltılabilmesi için ilgili kurumlara sorumluluklarını hatırlatıyor, Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadına yönelik şiddete karşı etkin mücadele çağrısında bulunuyoruz."

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