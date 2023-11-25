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Yemek için aldığı ekmeğin içerisinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'ın bir vatandaş, aldığı ekmeğin içinden poşet çıktığını görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, büfeden ekmek alarak eve döndü.

Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı.

Gördüğü manzara karşısında şoke olan vatandaş, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

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